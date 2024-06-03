Магнитная буря ждет воронежцев в ближайшие сутки

Что интересно, так это слабый показатель геомагнитной активности (уровень G1). Вероятность магнитной бури 4 июня оценивается в 35%, а 5 июня — в 15%. Что касается перспектив магнитного шторма, то его вероятность составляет десять и один процент соответственно.