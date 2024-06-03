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Магнитная буря ждет воронежцев в ближайшие сутки

Дискомфорт метеочувствительные жители региона почувствуют с 18:00 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завтра, 4 июня, ожидается магнитная буря. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Геомагнитные возмущения начнутся после 18:00. Геомагнитный фон останется неспокойным вплоть до 3:00 5 июня.

Что интересно, так это слабый показатель геомагнитной активности (уровень G1). Вероятность магнитной бури 4 июня оценивается в 35%, а 5 июня — в 15%. Что касается перспектив магнитного шторма, то его вероятность составляет десять и один процент соответственно.

Напомним, что магнитная буря отрицательно влияет на состояние метеозависимых людей. У них могут возникнуть тошнота, слабость и головные боли.

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