Храм в честь князя Александра Невского в Москве откроют на месяц раньше

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Мневниках, который станет одним из патриарших подворий, будет готов для богослужений на месяц раньше запланированного срока — в ноябре этого года, сообщила пресс-служба депутата Госдумы, советника мэра Москвы и советника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.