Храм в честь князя Александра Невского в Москве откроют на месяц раньше

«Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Мневниках, который станет одним из патриарших подворий, будет готов для богослужений в ноябре нынешнего года. Это на месяц раньше, чем планировали изначально», — приводит слова Ресина его пресс-служба.
Ресин отметил, что храм однокупольный, с традиционным русским гульбищем на кровле цокольного этажа. «В Хорошеве-Мневниках по программе реновации к 2032 году появится больше 150 домов, район полностью обновится, и программный храм будет одним из самых притягательных мест района», — сказал он.
Ресин добавил, что в сентябре 2023 года на строящийся храм установили освященные купола с крестами. «Чин освящения возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, управляющий Северо-Западным викариатством г. Москвы. По мнению председателя ФХУ РПЦ митрополита Наро-Фоминского Никандра, храм Александра Невского в Мневниках — уникальный проект благодаря посвящению фигуре великого князя», — сказал депутат.
Он также сообщил, что князь Александр Невский был причислен к лику святых РПЦ митрополитом Макарием. «А недавно (раскольничья — ред.) Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила Александра Невского из списка святых на Украине, выполнив политический заказ», — отметил Ресин.
Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.