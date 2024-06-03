Владельца челябинского фастфуда вызовут на разговор в мэрию

На аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова возмутилась ситуацией, сложившейся на главной пешеходной артерии города — Кировке. По утрам вокруг ресторана быстрого питания «Вкусно и точка», расположенного в самом центре прогулочного маршрута, валяется множество мусора, пакетов из-под бургеров, пластиковых стаканчиков, использованных салфеток и так далее. Надо отметить, что подобная ситуация в этой локации обсуждается не первый год, однако до сих пор окончательного решения она не получила.