В Академическом районе Екатеринбурга появится школа на тысячу мест

В Академическом районе Екатеринбурга построят новый жилой квартал. Проект планировки квартала утвердил глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
— На территории почти 30 гектаров появятся многоэтажки с общей жилой площадью 322 000 квадратных метров. В зданиях поселятся около 11 тысяч екатеринбуржцев, — рассказали в мэрии Екатеринбурге.
В границах улиц Владимира Букина и Профессора Матвеева появится школа на 1125 мест. Также построят и детский сад для 250 ребятишек. Его смогут посещать дети, живущие в домах поблизости.
В новом квартале проложат дороги и тротуары. Их протяженность будет достигать полкилометра. Помимо этого, появится и парковка на три тысячи машин. Завершить проект планируют в 2030 году. Отмечается, что при строительстве сохранится значительная часть леса. Он будет природной зоной для прогулок. Его площадь составит 1,8 гектара.