В Академическом районе Екатеринбурга появится школа на тысячу мест

В новом квартале проложат дороги и тротуары. Их протяженность будет достигать полкилометра. Помимо этого, появится и парковка на три тысячи машин. Завершить проект планируют в 2030 году. Отмечается, что при строительстве сохранится значительная часть леса. Он будет природной зоной для прогулок. Его площадь составит 1,8 гектара.