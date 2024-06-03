Названо неожиданное свойство чеснока

Если же вы чувствуете отвращение при одной мысли о том, чтобы выпить эту смесь, можно использовать чеснок в капсулах. Он действует не так эффективно, как свежий, но лучше, чем ничего. Важно помнить, что высокие дозы чеснока могут не сочетаться с некоторыми лекарствами, а в биодобавках содержатся разные дозы чеснока. Лучше всего поговорить с врачом, если вы собираетесь использовать препарат.