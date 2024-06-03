Суд арестовал имущество бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой

Как рассказал в беседе с «Ъ-Урал» ее адвокат Геворг Степанян, арест наложен на счета и имущество компании «Сиба», учредителем которой является Анастасия Чернецкая. По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Сиба» занимается арендой и управлением недвижимостью. Геворг Степанян подчеркнул, что обжалует решение об аресте имущества в Свердловском областном суде, рассмотрение апелляции назначено на 5 июня.
Ранее ЕАН писал, что Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По неподтвержденным данным, дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована. Этому предшествовали обыски в екатеринбургском Clever Park. В конце мая был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Инсайдеры увязывают эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой.