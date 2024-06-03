Завидуем не молча: екатеринбуржцы, изнывающие от жары, открыли пляжный сезон

Горожане на радостях в первый рабочий день лета, 3 июня, отправились на пляж Визовского пруда и открыли купальный сезон. Пусть песка у нас там нет, зато есть зеленая трава и, как пели герои фильма «Трое в лодке, не считая собаки»: только солнце, только небо и река…