Ушла гулять почти в полночь. В Кузбассе третий день ищут 13-летнюю школьницу

Кузбасские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней из небольшого шахтёрского города Прокопьевска. 13-летняя Алина Каретко почти трое суток не выходит на связь.
Из нормальной семьи.
31 мая около 23.30 часов подросток ушла из дома, где живёт с семьёй, и до сих пор её местонахождение не установлено. В правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась мать. Источник в правоохранительных органах добавил kuzbass.aif.ru, что девочка из нормальной социальной семьи.
На вид Алине 14−15 лет, рост около 164 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые. Она была одета в чёрную толстовку с надписями, чёрную юбку и колготки в сетку.
«В настоящее время сотрудниками регионального СК России и полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и её местонахождения», — отписались представители органов.
Нет версий.
Девочку ищут и правоохранители, и поисковики. В пресс-службе «Лиза Алерт» kuzbass.aif.ru уточнили, что пока поиск у них находится в статусе инфопоиска, то есть физически девочку добровольцы не искали — о её пропаже слишком мало информации, нет предположений и свидетельств, куда бы она могла пойти, и прошло уже много времени.
«Мы распространяем ориентировки по Сети, расклеиваем их по городу Прокопьевску. Заявка может перейти в статус активной (когда создаётся штаб, и на поиски выходят неравнодушные люди), но предугадать, точно ли это будет, нельзя. Решение принимает координатор, но это очень индивидуально», — пояснили поисковики.
Всех людей, обладающих какой-либо информацией о месте её нахождения, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.
Теряются часто.
По свежим данным кузбасской полиции, в органы МВД ежемесячно поступает больше ста сообщений от жителей региона о без вести пропавших детях. С начала года в розыск было объявлено 472 несовершеннолетних, всех их нашли.
Около 80% детей полицейские находят в первые часы после поступления заявления в дежурную часть, поэтому важно незамедлительно обращаться к правоохранителям.
"Разговаривайте со своими уже взрослеющими детьми! Если вы не будете вникать в их жизнь, если ребёнок не сможет с вами поделиться, получить поддержку — эту поддержку он пойдёт искать вне дома. Дети бегут не из дома, они бегут от проблем, в поисках понимания, которого так не хватает дома.
Не нужно категорически запрещать что-то ребёнку. Лучше объясните, что какие-то вещи делать не нужно. Захотел он завести страничку в социальной сети — не запрещайте под предлогом, что там много всего негативного. Заведите эту страничку вместе, расскажите о положительных и отрицательных сторонах, объясните, какие группы плохие, а какие принесут пользу«, — советует руководитель “Лизы Алерт” в Кузбассе Денис Кондрашов.