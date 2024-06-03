Ушла гулять почти в полночь. В Кузбассе третий день ищут 13-летнюю школьницу

Девочку ищут и правоохранители, и поисковики. В пресс-службе «Лиза Алерт» kuzbass.aif.ru уточнили, что пока поиск у них находится в статусе инфопоиска, то есть физически девочку добровольцы не искали — о её пропаже слишком мало информации, нет предположений и свидетельств, куда бы она могла пойти, и прошло уже много времени.