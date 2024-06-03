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Белого павлина поймали спасатели в подъезде жилого дома в Волгограде

Необычного гостя обнаружили волгоградцы на улице Двинской.

Источник: мэрия Волгограда

Жители многоквартирного дома на улице Двинской в Волгограде обнаружили в своем подъезде неожиданного гостя. Между этажами важно расхаживал белый павлин. Не зная, как экзотическая птица там оказалась, и что с ней делать, шокированные волгоградцы позвонили в муниципальную службу спасения. Как сообщили в мэрии, павлин уже переехал в новый дом.

Прибывшие на место муниципальные спасатели поймали павлина, стараясь не навредить хрупкому созданию. После передали красавца в специализированный питомник. В новом доме за птицей будут ухаживать и правильно кормить.

До этого волгоградские спасатели помогали попавшим в беду совам и филинам, страусам, косулям и даже крокодилу. А вот павлин у них первый. Как он оказался в подъезде, так и осталось тайной.