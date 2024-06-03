Гроза, ливень, град и сильный ветер нагрянут в Самарскую область 4 июня

Жителей Самарской области во вторник, 4 июня 2024 года, ожидают очередные природные испытания. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидаются грозы, в дневные часы ливни, град, усиление ветра. Его порывы будут достигать 16−21 метров в секунду, — говорится в сообщении.
В целях безопасности жителям региона рекомендуют свести к минимуму выходы на улицу и поставить автомобили в гараж. Если непогода застала на улице, следует найти укрытие в подземных переходах или подъездах зданий. Прятаться рядом со стенами домов, остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, деревьями и линиями электропередач крайне опасно.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101» или «01».