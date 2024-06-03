Гроза, ливень, град и сильный ветер нагрянут в Самарскую область 4 июня

В целях безопасности жителям региона рекомендуют свести к минимуму выходы на улицу и поставить автомобили в гараж. Если непогода застала на улице, следует найти укрытие в подземных переходах или подъездах зданий. Прятаться рядом со стенами домов, остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, деревьями и линиями электропередач крайне опасно.