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Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.

Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».