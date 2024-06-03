Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана

Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.
Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
Российский специалист Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана.
Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.
Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».