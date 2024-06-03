Землю накроет продолжительная магнитная буря

По прогнозам специалистов, это спровоцирует на Земле магнитную бурю, которая начнется в 19 часов 4 июня. Согласно классификации буря будет слабой (уровень G1), но относительно продолжительной — она достигнет пика к полуночи, а завершится до 6 утра 5 июня.