Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землю накроет продолжительная магнитная буря

На Солнце произошла новая вспышка уровня X — к Земле выброшены облака плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Источник: Смартпресс

По прогнозам специалистов, это спровоцирует на Земле магнитную бурю, которая начнется в 19 часов 4 июня. Согласно классификации буря будет слабой (уровень G1), но относительно продолжительной — она достигнет пика к полуночи, а завершится до 6 утра 5 июня.

Напомним, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей, а также вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Когда магнитные бури и смена погоды портят жизнь. Узнали у врача, почему возникает метеозависимость и как себе помочь.