В Челябинской области мигранты стали реже преступать закон

Официальную статистику по преступности среди мигрантов на Южном Урале озвучил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. С его слов, статистика правонарушений, совершенных иностранцами в Челябинской области, обнадёживает. В период с января по апрель текущего года, отмечено снижение преступлений такой категории почти на сорок процентов. Курс Текслера, направленный на ужесточение требований к иммигрантам, въезжающим на территорию области, приносит свои плоды. Большинство из них приезжает на промышленно-развитый Южный Урал, чтобы честно трудиться и обеспечивать свои семьи. Но те, кто не уважает российские законы, могут воочию убедиться в эффективности отечественной правоохранительной системы.