Еще восемь участков планируют изъять для строительства станции метро в Сормове

Напомним, в августе 2022 года было подписано соглашение с компанией «Моспроект‑3» на проектирование и строительство нового участка метро Сормовско-Мещерской ветки. На эти цели планируется направить 19,4 млрд рублей. Завершить возведение станции «Сормовская» намерены в 2026 году. Она расположится на улице Станционной. В конце октября был опубликован проект планировки для продления метро в Сормовском районе.