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Еще восемь участков планируют изъять для строительства станции метро в Сормове

На данных участках расположены гаражи.

Источник: Нижегородская правда

Еще восемь участков намерена изъять мэрия Нижнего Новгорода для строительства станции метро в Сормовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

На данных участках, которые принадлежат частным лицам, расположены гаражи. Они находятся на улицах Коминтерна и Калашникова. После изъятия территорий владельцам выплатят компенсации.

Напомним, в августе 2022 года было подписано соглашение с компанией «Моспроект‑3» на проектирование и строительство нового участка метро Сормовско-Мещерской ветки. На эти цели планируется направить 19,4 млрд рублей. Завершить возведение станции «Сормовская» намерены в 2026 году. Она расположится на улице Станционной. В конце октября был опубликован проект планировки для продления метро в Сормовском районе.

Для продления Сормовской линии метро обустроят три строительных площадки — в районе станции метро «Буревестник» (там будет стартовый котлован), станционного комплекса «Сормовский», а в середине прохождения ветки метро сделают вентиляционный узел.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что метростроевцы рассказали, как работает тоннелепроходческий щит «Владимир».

строительство