Еще восемь участков планируют изъять для строительства станции метро в Сормове

Еще восемь участков намерена изъять мэрия Нижнего Новгорода для строительства станции метро в Сормовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
На данных участках, которые принадлежат частным лицам, расположены гаражи. Они находятся на улицах Коминтерна и Калашникова. После изъятия территорий владельцам выплатят компенсации.
Напомним, в августе 2022 года было подписано соглашение с компанией «Моспроект‑3» на проектирование и строительство нового участка метро Сормовско-Мещерской ветки. На эти цели планируется направить 19,4 млрд рублей. Завершить возведение станции «Сормовская» намерены в 2026 году. Она расположится на улице Станционной. В конце октября был опубликован проект планировки для продления метро в Сормовском районе.
Для продления Сормовской линии метро обустроят три строительных площадки — в районе станции метро «Буревестник» (там будет стартовый котлован), станционного комплекса «Сормовский», а в середине прохождения ветки метро сделают вентиляционный узел.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что метростроевцы рассказали, как работает тоннелепроходческий щит «Владимир».