Залповые ливни угрожают превратить Нижний Новгород в Венецию

«Вне зависимости от их интенсивности готовимся и к возможным залповым ливням, которые массово проходили летом прошлого года. Это серьезная нагрузка на городскую ливневую систему», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
По его указанию дорожные и коммунальные службы подготовили откачивающую технику. Держать руку на пульсе и выезжать на проблемные места Шалабаев призвал всех глав районов города.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как можно провести лето в Нижнем Новгороде. Самые яркие и интересные события ищите в афише.