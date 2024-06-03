Залповые ливни угрожают превратить Нижний Новгород в Венецию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня, ФедералПресс. Ухудшение погоды прогнозируется в Нижнем Новгороде, жители должны быть готовы к возможным залповым ливням, которые способны затопить дороги, нарушить работу общественного транспорта и нанести урон инфраструктуре. Ожидается, что дожди продержатся в городе как минимум неделю. Об этом со ссылкой на метеорологов заявил мэр областной столицы Юрий Шалабаев.