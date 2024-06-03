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Залповые ливни угрожают превратить Нижний Новгород в Венецию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня, ФедералПресс. Ухудшение погоды прогнозируется в Нижнем Новгороде, жители должны быть готовы к возможным залповым ливням, которые способны затопить дороги, нарушить работу общественного транспорта и нанести урон инфраструктуре. Ожидается, что дожди продержатся в городе как минимум неделю. Об этом со ссылкой на метеорологов заявил мэр областной столицы Юрий Шалабаев.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 83% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вне зависимости от их интенсивности готовимся и к возможным залповым ливням, которые массово проходили летом прошлого года. Это серьезная нагрузка на городскую ливневую систему», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его указанию дорожные и коммунальные службы подготовили откачивающую технику. Держать руку на пульсе и выезжать на проблемные места Шалабаев призвал всех глав районов города.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как можно провести лето в Нижнем Новгороде. Самые яркие и интересные события ищите в афише.