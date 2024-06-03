Летом 2024 года в Самаре будут работать восемь пляжей

В этом купальном сезоне в Самаре будут работать восемь пляжей: первая очередь набережной (от Ленинградской до Вилоновской), вторая очередь набережной (от Маяковской до дамбы у КИНАПа), четвертая очередь набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляжи в Загородном парке, у спуска на улице Советской Армии, у Барбошиной поляны, пляжи санатория «Можайский» и в Красноглинском районе. Их подготовку к работе обсудили на совещании в администрации города на еженедельном совещании.