Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летом 2024 года в Самаре будут работать восемь пляжей

В Самаре идет подготовка к пляжному сезону.

Источник: Комсомольская правда

В этом купальном сезоне в Самаре будут работать восемь пляжей: первая очередь набережной (от Ленинградской до Вилоновской), вторая очередь набережной (от Маяковской до дамбы у КИНАПа), четвертая очередь набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляжи в Загородном парке, у спуска на улице Советской Армии, у Барбошиной поляны, пляжи санатория «Можайский» и в Красноглинском районе. Их подготовку к работе обсудили на совещании в администрации города на еженедельном совещании.

— В настоящее время ведутся работы по уборке береговой полосы по всей площади пляжей от мусора, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

После уборки начнут обследовать дно пляжей, устанавливать малые архитектурные формы, обустраивать места для мытья ног, контейнерные площадки и т. д.

А в это время в Ульяновске запретили купаться в Волге в районе Центрального пляжа. Как пишет «КП-Ульяновск», в отобранных пробах воды нашли слишком много железа.

туризм и отдых