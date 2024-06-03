Прогноз на июнь 2024: в Перми и Пермском крае ожидается теплая погода с ливнями и грозами

В период с 5 по 7 июня 2024 почти на всей территории Пермского края вероятны локальные сильные ливни с мелким градом. Всего за эти дни может выпасть от 50% до 200−300% недельной нормы осадков. При этом они будут распределяться по территории региона весьма неравномерно. Температура воздуха в ночные часы останется высокой. На уровне +12…+17 градусов. Днем в среду и четверг будет около +20…+25, а в пятницу похолодает до +18…+22.