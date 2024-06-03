Прогноз на июнь 2024: в Перми и Пермском крае ожидается теплая погода с ливнями и грозами

Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на июнь 2024 в Перми и Пермском крае.
Июнь 2024 года в Пермском крае может стать теплее нормы примерно на 1 градус. Средняя температура воздуха в первый месяц лета в Перми ожидается около +17. При этом июнь не будет засушливым. Количество осадков окажется в пределах или немного больше нормы. В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, какая будет погода в июне 2024 года в Перми и Пермском крае.
Прогноз погоды на первую неделю июня 2024 в Перми и Пермском крае
По прогнозам синоптиков, начало июня 2024 года в Перми ожидается жарким. Со 2 по 5 июня столбики термометров на большей части Пермского края поднимутся до отметки +23…+28 градусов. Очень тепло +13…+18 будет и в ночные часы. Пик потепления придется на понедельник и вторник.
Днем 4 июня в Перми воздух прогреется до +27…+29 градусов, по краю до +30. Вечером в краевой столице пройдут ливневые дожди и грозы.
В период с 5 по 7 июня 2024 почти на всей территории Пермского края вероятны локальные сильные ливни с мелким градом. Всего за эти дни может выпасть от 50% до 200−300% недельной нормы осадков. При этом они будут распределяться по территории региона весьма неравномерно. Температура воздуха в ночные часы останется высокой. На уровне +12…+17 градусов. Днем в среду и четверг будет около +20…+25, а в пятницу похолодает до +18…+22.
В выходные дни, 8 и 9 июня 2024, в Перми и Пермском крае сохранится умеренно теплая погода. Ночью будет около +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+25. Ветра будут слабыми. Не исключены дожди и грозы.
Прогноз погоды до конца июня 2024 в Перми и Пермском крае
Прогноз погоды на вторую и третью декады июня 2024 пока неопределенный. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в Перми и Пермском крае можно ожидать достаточно неустойчивую погоду с существенными осадками. Есть вероятность непродолжительных, но мощных выносов тепла с юга.
В третьей декаде июня 2024 в Перми и Пермском крае прогнозируется температура воздуха около нормы. Среднесуточная температура может быть в пределах +17…+18 градусов. Также в июне 2024 года ожидается значительно более высокая грозовая активность, чем в предыдущие два года.