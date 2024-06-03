Мэрия Перми передала Театру-Театру здание «Пирамиды» на улице Крисанова

Администрация Перми передала здание «Пирамиды» на улице Крисанова пермскому Театру-Театру, сообщает Business-Class.
Об этом изданию рассказал в интервью художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Новое здание станет площадкой для спектакля «Алиса в Стране Чудес» (6+), который будет реализован благодаря федеральному гранту. Новая постановка будет реализована в формате квеста.
Как рассказал сайту perm.aif.ru Борис Мильграм, здание будет передано администрацией на условиях аренды, после того как театр проведёт ремонт за собственные средства. «В здании будет расположена мультимедийная площадка театра. Там будут действовать другие принципы, не те, что на малой сцене. Это будет ещё один формат нашей жизни в городе», — сообщил худрук Театра-Театра сайту perm.aif.ru.
Как отмечает Борис Мильграм, запустить площадку планируется до конца 2024 года. На данный момент точные сроки не озвучиваются.
Напомним, здания в виде пирамид по улице Крисанова 12б и 12 В были стали муниципальной собственностью в 2021 году. Ранее сообщалось, что одно из зданий могут использовать для нужд медицинского центра.