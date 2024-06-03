Мэрия Перми передала Театру-Театру здание «Пирамиды» на улице Крисанова

Как рассказал сайту perm.aif.ru Борис Мильграм, здание будет передано администрацией на условиях аренды, после того как театр проведёт ремонт за собственные средства. «В здании будет расположена мультимедийная площадка театра. Там будут действовать другие принципы, не те, что на малой сцене. Это будет ещё один формат нашей жизни в городе», — сообщил худрук Театра-Театра сайту perm.aif.ru.