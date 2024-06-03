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В Ростовской области с 1 сентября обновится состав автомобильной аптечки

Минздрав подписал приказ об изменении стандарта автомобильной аптечки.

Документ вступит в силу с 1 сентября.

В состав обновленного набора автомобильной аптечки входят: медицинские маски и перчатки по 2 штуки, устройство для искусственного дыхания, жгут, марлевый и эластичный бинты, лейкопластырь, многоразовое спасательное одеяло 160×210 сантиметров, ножницы для бинтов и хирургические.

Автомобилисты уже могут приобрести на маркетплейсах наборы с обновлённым составом. Однако покупка новой аптечки может оказаться довольно затратной: цена за один набор может достигать трёх тысяч рублей. Обычно это наборы с более расширенным составом.

На данный момент водителям не нужно возить в автомобиле аптечку и огнетушитель. Раньше за их отсутствие можно было получить штраф, но сейчас эти требования отменили. Наличие спасательного набора в машине теперь не является обязательным, это лишь рекомендация.