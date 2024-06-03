Названы самые безопасные для аллергиков районы Москвы

Отмечается, что площадь зеленых насаждений в центре столицы составляет 1316,6 гектара, то есть почти 20 процентов от его общей площади. «Большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники», — пояснил специалист.