Названы самые безопасные для аллергиков районы Москвы

Отмечается, что площадь зеленых насаждений в центре столицы составляет 1316,6 гектара, то есть почти 20 процентов от его общей площади. «Большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники», — пояснил специалист.
Второе место по уровню безопасности для аллергиков занимает Северный округ — во флоре этой территории преобладает дуб. Его пыльца крупнее, чем у березы, и цветущие частицы растения редко проникают в дыхательные пути.
На третьем месте оказался Западный административный округ, где растут в основном ивы, лиственницы, ели, аллергия на которые не очень распространена, отметил эксперт.