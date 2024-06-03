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Названы самые безопасные для аллергиков районы Москвы

Центральный административный округ является самой безопасной для аллергиков территорией столицы. Этот и другие районы назвал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что площадь зеленых насаждений в центре столицы составляет 1316,6 гектара, то есть почти 20 процентов от его общей площади. «Большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники», — пояснил специалист.

Второе место по уровню безопасности для аллергиков занимает Северный округ — во флоре этой территории преобладает дуб. Его пыльца крупнее, чем у березы, и цветущие частицы растения редко проникают в дыхательные пути.

На третьем месте оказался Западный административный округ, где растут в основном ивы, лиственницы, ели, аллергия на которые не очень распространена, отметил эксперт.

флора и фауна