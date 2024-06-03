На странице Дмитрия Азарова в «ВКонтакте» удаляется критика в его адрес

«На кого Вы нас покинули-то? Мы Вас выбирали, а не этого тульского хмыря! Мало нам Меркушкина (главу Самарской области с 2012 по 2017 год — “Ъ-Волга) было, теперь еще один, которому плевать на нашу область, будет всем тут рулить? Большей подставы просто невозможно было придумать! Никому верить нельзя, оказывается”, — отмечает Ирина Воронцова с закрытой личной страницей.