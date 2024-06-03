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На странице Дмитрия Азарова в «ВКонтакте» удаляется критика в его адрес

Модераторы страницы бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в социальной сети «ВКонтакте» удаляют любые критические комментарии. В частности, удаляются жалобы на общественный транспорт и коммунальные проблемы. Один из комментариев от новостной страницы «Ъ-Волга» также был удален.

Источник: Коммерсантъ

В комментариях остаются только хвалебные отзывы. В частности, среди авторов таких комментариев немало закрытых страниц и аккаунтов с небольшим числом друзей. При этом критику и прямые оскорбления в адрес врио губернатора Вячеслава Федорищева модераторы оставляют.

«Дмитрий Игоревич, вы были лучшим мэром и лучшим губернатором который был в нашей области, спасибо вам за ваш труд. Очень обидно, что вы нас покидаете. Без вас, самарской области будет тяжко», — пишет пользователь Miguel Karleone.

«На кого Вы нас покинули-то? Мы Вас выбирали, а не этого тульского хмыря! Мало нам Меркушкина (главу Самарской области с 2012 по 2017 год — “Ъ-Волга) было, теперь еще один, которому плевать на нашу область, будет всем тут рулить? Большей подставы просто невозможно было придумать! Никому верить нельзя, оказывается”, — отмечает Ирина Воронцова с закрытой личной страницей.

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.

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