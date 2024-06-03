«Валдаи» из Нижнего Новгорода в Муром запустят с 12 июня

Отправление из Нижнего Новгорода — в 6 часов. Переход по Оке до Мурома займет 4 часа. Столько же по времени будет длиться экскурсионная программа, которая включает в себя посещение трех монастырей, а также Муромского историко-художественного музея — экспозиции «Сокровища Древнего Мурома». В целом туристы в Муроме пробудут пять часов. Отправление обратно — в 19 часов.