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Реконструкция набережной Коктебеля — как движется и когда завершится

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Реконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сверяли графики — в двух местах есть даже не отставание, а некоторые запинки в силу технологических особенностей. Но по пяти-шести этапам — опережение. По одному даже на два месяца — в районе Киловой горы».

рассказал Белин

При этом, по его словам, именно участок возле Киловой — один из самых трудозатратных: прямо в гору заглубляют 37 свай, длинной от 5 до 17 метров — они будут нести монолитные бетонные конструкции, над которыми специалисты смонтируют стену — все это будет «удерживать» гору от сползания. На протяжении всего участка реконструкции — 1,9 км — променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно.

Специалистами выбран специальный крымский материал утвержденной плотности и твердости, которым сложат берег. В тело набережной заключают самотечный канализационный коллектор, который будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка.

«Это эпохальные вещи, которые не делались никогда. Последний раз Коктебель реконструировался более 50 лет назад — это и морально, и технически устарело. Стоимость работ — более 300 млрд. Все происходит под наблюдением контролем правительства РК», — сказал руководитель поселка.

По его словам, 25 мая 2025 года строительная компания должна снять заборы и люди смогут гулять по новой набережной.

Глава Совмина Юрий Гоцанюк ранее проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле и заявил, что проекты будут реализованы в срок.

Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.

архитектура