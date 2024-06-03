Реконструкция набережной Коктебеля — как движется и когда завершится

При этом, по его словам, именно участок возле Киловой — один из самых трудозатратных: прямо в гору заглубляют 37 свай, длинной от 5 до 17 метров — они будут нести монолитные бетонные конструкции, над которыми специалисты смонтируют стену — все это будет «удерживать» гору от сползания. На протяжении всего участка реконструкции — 1,9 км — променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно.