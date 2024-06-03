Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика

В мае этого года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла 30 200 сумов.
На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция популярного национального блюда обходилась в 28 600 сумов. Самый бюджетный плов можно было отведать в Наманганской области — 19 900 сумов.
Впервые Агентство статистики ввело «индекс плова» в 2020 году. Он позволяет увидеть, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах республики.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.