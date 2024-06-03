В «Сириусе» построили новый парк с японским садом и амфитеатром

Как сообщили в пресс-службе ФТ «Сириус», в парке высажено более 100 видов растений, включая хвойные и лиственные деревья, пальмы и кустарники. Все растения были привезены из разных субтропических регионов мира и выбраны с учетом их устойчивости к прибрежным ветрам. При создании парка специалисты не только добавили новые декоративные культуры, но и сохранили многие деревья, которые росли здесь ранее.



Парк разделен на тематические зоны, каждая из которых оборудована для комфортного отдыха посетителей всех возрастов. В «Музыкальном саду» есть видовые площадки, два сухих фонтана, японский сад с скамейками, скульптурными композициями из камней и зонами отдыха. Также имеется прибрежная зона с многочисленными панорамными качелями и шезлонгами, многоуровневая детская площадка, спортивная площадка для игр в большой теннис и петанк, а также места для занятий воркаутом и йогой. Почти весь парк защищен от прибрежных ветров, что позволяет наслаждаться его красотами практически в любое время года.



Одной из главных достопримечательностей «Музыкального сада» стала площадь с концертной зоной и амфитеатром с видом на Черное море, что делает это место идеальным для проведения культурных мероприятий и концертов на свежем воздухе.



Открытие нового парка стало важным событием для жителей и гостей «Сириуса», предлагая им новое пространство для отдыха и наслаждения природой.