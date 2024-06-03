В Челябинске до конца июня ограничат движение на улице Энергетиков

Движение по улице Энергетиков в Челябинске будет перекрыто до конца июня. Об этом предупредили в городской администрации.
«С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома № 24. Это связано с проведением работ по реконструкции автодороги по улице Гранитной», — объяснили в мэрии.
Перекрытие дороги временно повлияет на работу общественного транспорта, о схеме его движения обещают сообщить позднее.
Работы ведет ООО «Капиталстрой». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.