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В Челябинске до конца июня ограничат движение на улице Энергетиков

В Ленинском районе Челябинска перекроют движение на улице Энергетиков.

Источник: Комсомольская правда

Движение по улице Энергетиков в Челябинске будет перекрыто до конца июня. Об этом предупредили в городской администрации.

«С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома № 24. Это связано с проведением работ по реконструкции автодороги по улице Гранитной», — объяснили в мэрии.

Перекрытие дороги временно повлияет на работу общественного транспорта, о схеме его движения обещают сообщить позднее.

Работы ведет ООО «Капиталстрой». Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.