Энтомолог рассказал, опасен ли заползший в Воронеж тарантул

«Тарантул — самый крупный представитель в фауне пауков Усманского бора. Днём паук сидит в норке и подстерегает падающих в норку насекомых. Ночью выходит из норки и активно охотится на насекомых, мокриц, многоножек, умерщвляя своих жертв ядом. Днём этого паука можно увидеть, если его норка разрушена при проведении сельскохозяйственных (земляных) работ, то есть когда он оказывается в роли “бомжа”. Это — немногочисленный вид в Воронеже и его окрестностях, он хорошо выдерживает соседство с человеком, живёт на обочинах дорог, в садах, огородах, на полях и залежах», — поделился специалист.