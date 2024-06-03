Энтомолог рассказал, опасен ли заползший в Воронеж тарантул

Недавно воронежцы заметили бегающих по городу тарантулов, подробностями о распространении этого вида на территории Усманского бора поделился главный научный сотрудник Воронежского заповедника, доктор биологических наук, энтомолог Емец Виктор Максимович.
«Тарантул — самый крупный представитель в фауне пауков Усманского бора. Днём паук сидит в норке и подстерегает падающих в норку насекомых. Ночью выходит из норки и активно охотится на насекомых, мокриц, многоножек, умерщвляя своих жертв ядом. Днём этого паука можно увидеть, если его норка разрушена при проведении сельскохозяйственных (земляных) работ, то есть когда он оказывается в роли “бомжа”. Это — немногочисленный вид в Воронеже и его окрестностях, он хорошо выдерживает соседство с человеком, живёт на обочинах дорог, в садах, огородах, на полях и залежах», — поделился специалист.
Также энтомолог отметил, что для человека этот паук не опасен. Более того, специально тарантул нападать на людей не будет. Он может укусить, если случайно придавить. Однако даже в этом случае ничего страшного не произойдёт. Яд тарантула для человека не смертелен, но люди испытывают болезненное состояние 1−2 недели после укуса. Воронежцам, которые любят проводить время на открытых участках с редкой степной растительностью следует быть осторожными.