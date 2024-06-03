В Воронеже 44-й автобусный маршрут продлят с 4 июня

С завтрашнего дня, 4 июня, автобусы, курсирующие по 44-му маршруту в Воронеже, будут следовать из ЖК «Грин Парк» через Чернавский мост с продлением до остановки «Больница № 8». Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.