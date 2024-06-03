В Воронеже 44-й автобусный маршрут продлят с 4 июня

С завтрашнего дня, 4 июня, автобусы, курсирующие по 44-му маршруту в Воронеже, будут следовать из ЖК «Грин Парк» через Чернавский мост с продлением до остановки «Больница № 8». Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.
В сторону Левого берега автобусы будут ехать по Московскому проспекту, улице Антонова-Овсеенко, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Лебедева, Менделеева, Ростовской, Корольковой и автодороге на больницу № 8.
Фото пресс-службы управления дорожного хозяйства городской администрации.
Что касается обратного направления, то маршрут пройдет через автодорогу на больницу № 8, улицы Корольковой, Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскийу проспект, улицу Брусилова, Чернавский мост, улицу Степана Разина, проспект Революции, улицы Ленина, Урицкого, Транспортную, 45-ю Стрелковую Дивизию, Шишкова, бульвар Победы, Антонова-Овесенко, Московский проспект до остановки «ЖК “Грин Парк”.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на месяц изменят схему движения автобуса № 86. Изменения коснутся участка маршрута от переулка Отличников до улицы Новосибирской.