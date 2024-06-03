На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дня

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», — сказано в сообщении.
В этой связи в ведомстве порекомендовали сократить пребывание на открытом воздухе и соблюдать ряд мер предосторожности. В том числе поддерживать в жилых и рабочих помещениях прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и стараться находиться в тени.
Кроме того, необходимо надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных материалов, употреблять больше воды, не забывать про прохладные душ или ванну. А также отказаться от употребления алкогольных напитков.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что первая половина предстоящей недели в Крыму будет аномально жаркой и сухой. Во второй половина он прогнозировал небольшие дожди с грозами при комфортных температурах.