На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дня

В этой связи в ведомстве порекомендовали сократить пребывание на открытом воздухе и соблюдать ряд мер предосторожности. В том числе поддерживать в жилых и рабочих помещениях прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки и стараться находиться в тени.