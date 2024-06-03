Диетолог рассказала о правильном питании летом

Вместе с тем, следует включить в рацион фрукты и овощи. Писарева подчеркнула, что летом важно не только питание, но также биоритмы и режим дня. Желающим похудеть диетолог посоветовала придерживаться режима сна, ложиться спать не позже 23:00 и вставать около 08:00.