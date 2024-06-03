Диетолог рассказала о правильном питании летом

Российский диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как лучше питаться в летнее время.
Специалист отметила, что не стоит прибегать к экстремальным диетам и монодиетам, поскольку диета — это медицинский термин, и проходить она должна под контролем врача.
Вместе с тем, следует включить в рацион фрукты и овощи. Писарева подчеркнула, что летом важно не только питание, но также биоритмы и режим дня. Желающим похудеть диетолог посоветовала придерживаться режима сна, ложиться спать не позже 23:00 и вставать около 08:00.
Помимо этого, важно контролировать стресс. Делать это можно при помощи психолога, медитации и дыхательных упражнений. Также важно употреблять достаточное количество воды, поскольку из-за жары организм теряет большое количество влаги.
Врач указала на важность полноценного завтрака и обеда. В рацион стоит включить лёгкие белковые продукты — нежирную рыбу, морепродукты, курицу, перепелку или индейку с овощами.