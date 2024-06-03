Их искали три дня: в Башкирии свернули поиски 14-летних девочек

Подростки вышли из дома в селе Миловка 1 июня и их местонахождение было неизвестно. По информации правоохранительных органов, девушки вышли на прогулку и потом их никто не видел. На звонки они не отвечали и на связь с близкими не выходили. По одной из версий, девушки могли поругаться с родными и сбежать из дома,.