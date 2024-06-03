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Их искали три дня: в Башкирии свернули поиски 14-летних девочек

В Башкирии завершились поиски 14-летних девочек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 3 июня, в Башкирии завершились поиски 15-летней школьницы. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подростки вышли из дома в селе Миловка 1 июня и их местонахождение было неизвестно. По информации правоохранительных органов, девушки вышли на прогулку и потом их никто не видел. На звонки они не отвечали и на связь с близкими не выходили. По одной из версий, девушки могли поругаться с родными и сбежать из дома,.

— Найдены, живы! — коротко сообщили добровольцы.

Где все эти дни находились девочки — не уточняется.

В пресс-службе МВД сообщили, что несовершеннолетних нашли сотрудники полиции. Стражи порядка заверили, что они живы и здоровы, и уже переданы родителям.