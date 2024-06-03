В июне десятки домов в Перми останутся без воды

С 1 по 16 июня в разных районах Перми запланированы временные отключения холодной воды. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», это связано с ремонтными работами на водопроводе и теплосетях. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды на период отключений.
Так, с 9.30 утра 4 июня ровно сутки воды не будет в домах на улицах Судозаводская 28, А. Макарова 34а, Сокольская 9, 12, 27, А. Ушакова 20а, ЦТП № 3 на Сокольской, 25 и ЦТП № 5 на ул. А. Ушакова 14.
В четверг, 6 июня, в период с 9.30 до 19.00 без воды останутся дома на улицах Екатерининской, 167, 169, 171, 196, 165, 163.
9 июня с 9.30 до 19.30 воду отключат в домах:
— ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 15а, 15, 14, 14а,
— ул. Куйбышева, 53, 56а, 53а, 55, 51, 49, 47, 47а, 50, 52, 50а, 54, 57а,
— ул. Революции, 58а, 58, 60, 60а, 62, 64, 60/1, 66, 66а, 68, 68бб, 68/1, 62а,
— ул. Механошина, 14, 12, 10, 10а, 8, 4, 6, 15, 17, 17/1, 27, 29, 31,
— ул. Камчатовская, 18, 20, 20а, 5, 26,
— ш. Космонавтов, 19а, 17, 1а, 1б, 13б/1, 14, 18, 25, 19литГ, 10, 12, 10а, 16,
— ул. Борчанинова, 62, 85, 71а, 77,
— ул. Эпроновская, 4а, 13, 6.
13 июня краны пересохнут в домах на улицах Уфимская, 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, Солдатова, 26, 26/1, 28, 28а, 30, 30а, 32. Воды здесь не будет с 9.30 до 19.30.
14 июня с 9.30 воды не будет в домах на улицах А. Гатауллина, 17, 13, 18, 22, Кузбасской, 35, 37, 39. Восстановить подачу воды в этих домах планируют вечером — в 19.30.
Кроме того, с 10.0 утра 14 июня ровно на сутки холодную воду отключат в домах на улицах Левченко, 9, 11, 13, 17, Луньевская, 1, 3, 4, 5, Бершетский пер., 2, 3, 6.
16 июня в период с 9.30 до 19.30 без воды останутся жители домов на Комсомольском проспекте, 59, 59а, 59к2, 49, 47, 55, 57, 57а, 57б, 59а, 61, 61а, 63, 65 и на ул. Г. Успенского, 2.
Более полный список адресов, попавших под отключение водоснабжения, можно посмотреть на сайте ресурсоснабжающей компании.