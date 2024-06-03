В июне десятки домов в Перми останутся без воды

С 1 по 16 июня в разных районах Перми запланированы временные отключения холодной воды. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», это связано с ремонтными работами на водопроводе и теплосетях. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды на период отключений.