Минобразования Беларуси сказало о правилах пользования телефонами в лагерях

Осмоловская уточнила, что озвученные вопросы уже были отработаны в лагере «Зубренок». Она рассказала, что сначала родителя и не понимали, и не принимали данное правило, однако нужно было всего два дня, чтобы все привыкли. Так, детей заняли, и отсутствие телефонов не стало проблемой.