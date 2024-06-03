Минобразования Беларуси сказало о правилах пользования телефонами в лагерях

В Минобразования Беларуси рассказали, можно ли детям пользоваться телефонами в оздоровительных лагерях. Подробности БелТА сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Осмоловская.
— В правилах внутреннего распорядка и правилах поведения детей, естественно, это заложено: телефонами пользоваться два раза в день — утром и вечером, — подчеркнула специалист.
По ее словам, никто детям не запретит пользоваться телефоном в течение дня в случае необходимости. Она добавила, что имеются камеры хранения, уточнив, что стараются сделать так, чтобы телефоны хранились именно у воспитателя.
Осмоловская уточнила, что озвученные вопросы уже были отработаны в лагере «Зубренок». Она рассказала, что сначала родителя и не понимали, и не принимали данное правило, однако нужно было всего два дня, чтобы все привыкли. Так, детей заняли, и отсутствие телефонов не стало проблемой.