Жителей Новосибирска предупредили о порывистом ветре и дожде с грозами

В Новосибирске городские службы предупреждают о сильном ветре, дождях, грозах и похолодании. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Ухудшение погодных условий ждёт новосибирцев во вторник, 4 июня. По данным Западно-Сибирского УГМС, в этот день в городе пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, при этом температурный фон составит всего +12…+14 градусов, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в порывах усиливаясь до 17-ти.
Уже в среду, 5 июня ветер стихнет и сменится на юго-западный, осадки прекратятся, будет ясно, а воздух прогреется до +19 градусов..
Обо всех чрезвычайных ситуациях горожанам рекомендуют сообщать в единую держурно-диспетческую службу по телефону 051.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области посевная кампания из-за дождей отстает от графика на 5 дней.