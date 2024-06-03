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Жителей Новосибирска предупредили о порывистом ветре и дожде с грозами

Во вторник горожанам стоит одеться потеплее и захватить зонтики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 78% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске городские службы предупреждают о сильном ветре, дождях, грозах и похолодании. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Ухудшение погодных условий ждёт новосибирцев во вторник, 4 июня. По данным Западно-Сибирского УГМС, в этот день в городе пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, при этом температурный фон составит всего +12…+14 градусов, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в порывах усиливаясь до 17-ти.

Уже в среду, 5 июня ветер стихнет и сменится на юго-западный, осадки прекратятся, будет ясно, а воздух прогреется до +19 градусов..

Обо всех чрезвычайных ситуациях горожанам рекомендуют сообщать в единую держурно-диспетческую службу по телефону 051.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области посевная кампания из-за дождей отстает от графика на 5 дней.