Жителей Новосибирска предупредили о порывистом ветре и дожде с грозами

Ухудшение погодных условий ждёт новосибирцев во вторник, 4 июня. По данным Западно-Сибирского УГМС, в этот день в городе пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, при этом температурный фон составит всего +12…+14 градусов, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в порывах усиливаясь до 17-ти.