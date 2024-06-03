На Фестивальной площади в Евпатории завершили монтаж канализации

Напомним, Фестивальную площадь благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На площади планируют установить 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, а также малые архитектурные формы. На объекте появятся туалет, скамейки, теневые навесы и система полива растений. Кроме того, будут обустроены пандусы, предназначенные для маломобильных жителей. Также здесь появится автомобильная парковка и будет увеличена зона озеленения.