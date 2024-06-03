На Фестивальной площади в Евпатории завершили монтаж канализации

В Евпатории продолжается благоустройство Фестивальной площади в Евпатории идут с опережением графика. Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Александр Юрьев, специалисты уже завершили монтаж электрокабеля, сети водоснабжения и канализации.
По его словам, работы идут с опережением графика. Продолжается установка системы автополива, завершена подготовка основания для асфальтирования. Уложено порядка 30 процентов от запланированного объема тротуарной плитки. Бетонные работы выполнены на 80 процентов. Установлено 70 процентов бордюров. Подрядчик уже закупил 40 грунтовых светильников, идет процесс производства малых архитектурных форм.
Напомним, Фестивальную площадь благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На площади планируют установить 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, а также малые архитектурные формы. На объекте появятся туалет, скамейки, теневые навесы и система полива растений. Кроме того, будут обустроены пандусы, предназначенные для маломобильных жителей. Также здесь появится автомобильная парковка и будет увеличена зона озеленения.