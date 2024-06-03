На реке в Челябинской области поселилась пара лебедей

В СНТ «Юбилейный», в Сосновском районе Челябинской области, заметили двух лебедей. Белая грациозная пара облюбовала реку Серозак, которая впадает в Шершневское водохранилище. Фотографиями с КП-Челябинск поделился председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев.
«В прошлом году мы очистили водоем от мусора, и туда заселились два лебедя. Перезимовав, они снова вернулись к нам. Теперь на Серозаке для них раздолье. Они даже свили гнездо и ждут потомство. Это значит, что вода у нас в Шершневском водохранилище чистая. Сейчас мы тщательно наблюдаем за лебедями», — рассказал Константин Толкачев.