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Волгоградцев предупредили о магнитной буре после 3 мощнейших вспышек X

В начале недели метеопаты столкнутся с серией геоударов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 78% 758 мм рт. ст. +20°

Во вторник, 4 июня, К-индекс поднимется до 5 баллов — такой показатель считается магнитной бурей класса G1. Сила возмущений на Солнце достигнет своего пика во второй половине дня.

Геоатаки надвигаются на нашу планету после 3 вспышек на Солнце самого высокого уровня X 1 июня. К Земле приближается облако плазмы после серии взрывов.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19 часов по московскому времени», — предупредили в лаборатории солнечной астрономии.

В ближайшее время влияние взрывов с той области на звезде, где произошла вспышка, может стать еще заметнее.

«Энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля».