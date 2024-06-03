Волгоградцев предупредили о магнитной буре после 3 мощнейших вспышек X

Во вторник, 4 июня, К-индекс поднимется до 5 баллов — такой показатель считается магнитной бурей класса G1. Сила возмущений на Солнце достигнет своего пика во второй половине дня.
Геоатаки надвигаются на нашу планету после 3 вспышек на Солнце самого высокого уровня X 1 июня. К Земле приближается облако плазмы после серии взрывов.
«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19 часов по московскому времени», — предупредили в лаборатории солнечной астрономии.
В ближайшее время влияние взрывов с той области на звезде, где произошла вспышка, может стать еще заметнее.
«Энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля».