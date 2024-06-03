На Острове ещё стоит вода: Дятлова прокомментировала воскресный потоп в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова прокомментировала воскресный потоп. В своём телеграм-канале сити-менеджер рассказала, где вода всё ещё стоит, а где асфальт уже просох.
«На Острове в районе стадиона вода местами ещё стоит. Рядом большая стройка и постоянно ездит тяжёлая техника. Причина подтоплений устанавливается, а пока откачиваем воду в цистерны. На Серпуховской вода сошла. Детский сад по соседству находится чуть выше, поэтому проблемы затопления его не коснулись в той мере, в которой они обрушились вчера на автомобилистов. Также специалисты сейчас изучают характеристики всех коллекторов в округе, чтобы выяснить, где именно “узкое место”», — написала Дятлова в понедельник, 3 июня.
По её словам, за вчерашний день на телефон ЕДДС (59−64−00) поступило около 80 обращений с жалобами на подтопление придомовых территорий и подвалов. Каждый звонок горвласти отрабатывают совместно с министерством регионального контроля.
После ливня в Калининграде прокуратура начала проверку соблюдения норм содержания ливневой канализации.