На Острове ещё стоит вода: Дятлова прокомментировала воскресный потоп в Калининграде

«На Острове в районе стадиона вода местами ещё стоит. Рядом большая стройка и постоянно ездит тяжёлая техника. Причина подтоплений устанавливается, а пока откачиваем воду в цистерны. На Серпуховской вода сошла. Детский сад по соседству находится чуть выше, поэтому проблемы затопления его не коснулись в той мере, в которой они обрушились вчера на автомобилистов. Также специалисты сейчас изучают характеристики всех коллекторов в округе, чтобы выяснить, где именно “узкое место”», — написала Дятлова в понедельник, 3 июня.