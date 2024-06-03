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Житель свердловского поселка выиграл в лотерею 777 тысяч рублей

Уралец планирует потратить выигранные деньги на дом маме.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Свердловской области Дмитрий Малярчук стал победителем лотереи. Мужчина стал счастливым обладателем 777 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе лотереи.

— Я был занят, поэтому только через неделю попросил сестру проверить итоги розыгрыша, — рассказывает уралец. — Когда она повернула ко мне телефон и на экране я увидел сумму, не поверил своим глазам. В спешке начал проверять результаты еще раз.

Мужчина признался, что не раз испытывал удачу в лотереях. На свадьбе с будущей супругой входным билетом на торжество стали лотерейные билеты, признался свердловчанин.

Двадцать лет Дмитрий трудится в сфере автомобильного бизнеса. Сейчас у него собственное дело. Свободное время мужчина посвящает своей семье. На выигранные деньги он планирует отремонтировать дом матери.