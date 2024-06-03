В Ялте объявили охоту на нелегальных торговцев

На плато Ай-Петри идет ежедневная борьба с нелегальными торговцами. Об объявленной охоте в своем Telegram-канале рассказала мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, на месте работает сотрудник муниципального контроля, в случае необходимости выезжает полиция.
«Нелегалов меньше, но время от времени появляются — составляем админпротоколы за нарушение правил благоустройства», — сообщила Павленко.
Товар нелегалов, в частности варенье, мед, чай, изымается.
Мэр Ялты добавила, что в районах водопада Учан-Су и Черепашьего озера также активизировались фотографы с птицами и животными. «Получаем об этом сигналы — реагируем, составляем протоколы», — отметила Павленко.
Она также призвала свидетелей незаконной деятельности обращаться в компетентные органы.
Ранее сообщалось, что в Ялте чаще всего нелегальных торговцев ловят в центре города и в районе остановок «Спартак» и «Овощной рынок».