Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечеринка на всю ночь в центре Воронежа возмутила горожан

На улице Пушкинской в прошедшие выходные открылась новая летняя площадка для отдыха.

Жители домов № 2 и 4 пожаловались, что не спали пол ночи. «Кто мог дать разрешение на проведение таких мероприятий в жилой зоне?», — спросили жильцы соседних с клубом домов. В мэрии отреагировали на запрос и рассказали, что никакие разрешения и согласование на вечеринку не запрашивались, так как она проходила не на общегородской или муниципальной территории:

— У предпринимателей в рамках их арендных отношений есть право пользоваться внутренним двором для своей деятельности. Впрочем, администрация города должна, учитывая интересы бизнеса, заботиться об удобстве воронежцев, поэтому предпринимателям настоятельно рекомендовано вечеринок с повышенным уровнем шума в неурочное время не проводить, чтобы не мешать жителям соседних домов отдыхать.

Горожанам напомнили, что они могут направить обращения на подобные ситуации и в правоохранительные органы, и в муниципалитет. Власти уверенны, что сами представители бизнеса понимают важность комфорта всех граждан, поэтому готовы к взаимодействию с жильцами соседних домов. В дальнейшем предприниматели скорректируют время и формат мероприятий, чтобы не мешать.

Видео появилось в паблике «Мой и твой Воронеж»: