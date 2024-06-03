Вечеринка на всю ночь в центре Воронежа возмутила горожан

Жители домов № 2 и 4 пожаловались, что не спали пол ночи. «Кто мог дать разрешение на проведение таких мероприятий в жилой зоне?», — спросили жильцы соседних с клубом домов. В мэрии отреагировали на запрос и рассказали, что никакие разрешения и согласование на вечеринку не запрашивались, так как она проходила не на общегородской или муниципальной территории:
— У предпринимателей в рамках их арендных отношений есть право пользоваться внутренним двором для своей деятельности. Впрочем, администрация города должна, учитывая интересы бизнеса, заботиться об удобстве воронежцев, поэтому предпринимателям настоятельно рекомендовано вечеринок с повышенным уровнем шума в неурочное время не проводить, чтобы не мешать жителям соседних домов отдыхать.
Горожанам напомнили, что они могут направить обращения на подобные ситуации и в правоохранительные органы, и в муниципалитет. Власти уверенны, что сами представители бизнеса понимают важность комфорта всех граждан, поэтому готовы к взаимодействию с жильцами соседних домов. В дальнейшем предприниматели скорректируют время и формат мероприятий, чтобы не мешать.
Видео появилось в паблике «Мой и твой Воронеж»: