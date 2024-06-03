Вечеринка на всю ночь в центре Воронежа возмутила горожан

Жители домов № 2 и 4 пожаловались, что не спали пол ночи. «Кто мог дать разрешение на проведение таких мероприятий в жилой зоне?», — спросили жильцы соседних с клубом домов. В мэрии отреагировали на запрос и рассказали, что никакие разрешения и согласование на вечеринку не запрашивались, так как она проходила не на общегородской или муниципальной территории: