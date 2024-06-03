Узбекистанский бегун установил новый рекорд в горном забеге на ультрамарафоне в Заамине

Отметим, что марафон проходил 2 июня. В нем приняли участие более 2,1 тысячи бегунов. Они смогли испытать себя в забеге на четыре дистанции — 50, 21, 10 и 2 километра. На самую протяженную дистанцию зарегистрировались 50 человек.