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Узбекистанский бегун установил новый рекорд в горном забеге на ультрамарафоне в Заамине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На четвертом ежегодном ультрамарафоне, проходящем в Зааминском национальном заповеднике, узбекистанец Нурзияд Бегалиев установил новый республиканский рекорд, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Самую длинную дистанцию в 50 километров с набором высоты на более чем 1600 метров марафонец преодолел за 4 часа и 12 минут.

Предыдущий рекорд организаторы мероприятия зафиксировали в 2021 году — тогда самое быстрое время прохождения дистанции в абсолютной категории среди мужчин составило 4 часа и 24 минуты.

Отметим, что марафон проходил 2 июня. В нем приняли участие более 2,1 тысячи бегунов. Они смогли испытать себя в забеге на четыре дистанции — 50, 21, 10 и 2 километра. На самую протяженную дистанцию зарегистрировались 50 человек.