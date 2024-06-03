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Как в Астане отметят День госсимволов

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Ко Дню государственных символов в Астане приурочили челлендж, выставку, различные акции, праздничный концерт, сообщает акимат.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

На Аллее писателей на базе библиотеки под открытым небом «Китап кала» (Книжный город) состоится книжная выставка на тему «Государственные символы — символ нации».

С 14.00 до 16.00 часов перед монументом «Байтерек» стартует акция «Я патриот Казахстана!», а также пройдет военно-музыкальный патриотический парад.

Также на городском Арбате и в городском центральном парке пройдет акция «Рамиздерим-айбыным» (Мои (гос)символы — моя гордость). В рамках акции жителям города раздадут государственные флаги, разыграют призы в викторине.

В 19.00 часов на городском Арбате состоится парад патриотических песен «Менин елим!» (Мой народ).

Образовательные учреждения и организации планируют.

  • дебаты «Я гражданин Республики Казахстан», олимпиада на тему государственных символов,
  • познавательные часы «Государственные символы-символы страны»,
  • конкурс молодых поэтов «Символы страны»,
  • челлендж по исполнению патриотических стихов «Атамекен»,
  • книжную выставку «Символы страны — дух страны»,
  • городскую выставку детских работ «День символов страны»,
  • концерт «Государственные “Символы — гордость нации”,
  • праздничный концерт “Наши символы — наша гордость!”.

В рамках акции проведено мероприятие по размещению государственных флагов Казахстана на балконах и окнах жилых домов и зданий.

Всего в жилых домах было вывешено около 1000 государственных флагов.

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