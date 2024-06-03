Как в Астане отметят День госсимволов

На Аллее писателей на базе библиотеки под открытым небом «Китап кала» (Книжный город) состоится книжная выставка на тему «Государственные символы — символ нации».
С 14.00 до 16.00 часов перед монументом «Байтерек» стартует акция «Я патриот Казахстана!», а также пройдет военно-музыкальный патриотический парад.
Также на городском Арбате и в городском центральном парке пройдет акция «Рамиздерим-айбыным» (Мои (гос)символы — моя гордость). В рамках акции жителям города раздадут государственные флаги, разыграют призы в викторине.
В 19.00 часов на городском Арбате состоится парад патриотических песен «Менин елим!» (Мой народ).
Образовательные учреждения и организации планируют.
- дебаты «Я гражданин Республики Казахстан», олимпиада на тему государственных символов,
- познавательные часы «Государственные символы-символы страны»,
- конкурс молодых поэтов «Символы страны»,
- челлендж по исполнению патриотических стихов «Атамекен»,
- книжную выставку «Символы страны — дух страны»,
- городскую выставку детских работ «День символов страны»,
- концерт «Государственные “Символы — гордость нации”,
- праздничный концерт “Наши символы — наша гордость!”.
В рамках акции проведено мероприятие по размещению государственных флагов Казахстана на балконах и окнах жилых домов и зданий.
Всего в жилых домах было вывешено около 1000 государственных флагов.