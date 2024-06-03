Нижегородский парк 1 мая закрылся на генеральную уборку

В Нижнем Новгороде с 3 июня парк Мая в Канавинском районе закрыт на генеральную уборку. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.
Парк передан в городскую собственность, прежний арендатор покинул территорию, демонтировав аттракционы и малые архитектурные формы.
Сейчас подрядчик убирает накопившийся в парке мусор, затем будет убирать бурьян и чистить водоем. Также в парке будут красить и восстанавливать МАФы, восстанавливать зеленые насаждения, засеют новый газон.
Дельфинарий временно тоже закрывается: в нем пройдет небольшой косметический ремонт. В ближайшее время он откроется, но пройти туда можно будет только по пропускам вместе с сопровождающим. Также через парк смогут пройти посетители музея пожарной техники.
Напомним, в парках Нижнего Новгорода начинают работать летние кинотеатры.