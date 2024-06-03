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Нижегородский парк 1 мая закрылся на генеральную уборку

Дельфинарий временно закроют для нижегородцев.

Источник: Юрий Шалабаев в ВК

В Нижнем Новгороде с 3 июня парк Мая в Канавинском районе закрыт на генеральную уборку. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

Парк передан в городскую собственность, прежний арендатор покинул территорию, демонтировав аттракционы и малые архитектурные формы.

Сейчас подрядчик убирает накопившийся в парке мусор, затем будет убирать бурьян и чистить водоем. Также в парке будут красить и восстанавливать МАФы, восстанавливать зеленые насаждения, засеют новый газон.

Дельфинарий временно тоже закрывается: в нем пройдет небольшой косметический ремонт. В ближайшее время он откроется, но пройти туда можно будет только по пропускам вместе с сопровождающим. Также через парк смогут пройти посетители музея пожарной техники.

Напомним, в парках Нижнего Новгорода начинают работать летние кинотеатры.