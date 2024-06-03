Град выпал в Богородском районе

Напомним, погода резко ухудшилась в Нижегородской области сегодня днём. Первым от урагана пострадало Кстово: ветер срывал крыши и валил деревья; на площади Ленина перевернуло сцену-ракушку, а также на заброшенной стройке упал башенный кран.