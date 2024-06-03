Град выпал в Богородском районе Нижегородской области 3 июня. Об этом в редакцию ИА «Время Н» сообщили местные жители.
Напомним, погода резко ухудшилась в Нижегородской области сегодня днём. Первым от урагана пострадало Кстово: ветер срывал крыши и валил деревья; на площади Ленина перевернуло сцену-ракушку, а также на заброшенной стройке упал башенный кран.
Теперь непогода — шквалистый ветер и залповый ливень — идёт в Нижний Новгород. Нижегородские энергетики готовятся к ликвидации последствий стихии.