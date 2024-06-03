К концу 20-х чисел ее станет меньше: ученый рассказал, как долго волгоградцам терпеть мошку

Мошка терроризирует волгоградцев около недели, но уже порядком осточертела и жителям, и туристам. Из аптеки в самом туристическом месте города — на Аллее Героев — уже вынесли все средства, которые могут отпугнуть гнус и комаров, о чем гласит объявление на дверях большими буквами. Всех терзает один вопрос: когда же это кончится? Сколько еще терпеть? За ответом мы обратились к ученому, кандидату биологических наук, доценту кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николаю Онистратенко.