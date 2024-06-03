К концу 20-х чисел ее станет меньше: ученый рассказал, как долго волгоградцам терпеть мошку

Мошка терроризирует волгоградцев около недели, но уже порядком осточертела и жителям, и туристам. Из аптеки в самом туристическом месте города — на Аллее Героев — уже вынесли все средства, которые могут отпугнуть гнус и комаров, о чем гласит объявление на дверях большими буквами. Всех терзает один вопрос: когда же это кончится? Сколько еще терпеть? За ответом мы обратились к ученому, кандидату биологических наук, доценту кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николаю Онистратенко.
Точного ответа на этот вопрос не знают и биологи — с тех пор, как мы научились вмешиваться в природные процессы и подстраивать их под свои потребности, численность мошки зависит больше не от природы, а от людей.
— Волга уже не совсем река. Это скорее зарегулированный антропоестественный водоток. И наше вторжение в ритмику природных процессов, обусловленное нашими, людскими потребностями, привносит множественные изменения в климатическую, гидрологическую и биологическую динамику, говорит Николай Онистратенко. — Я лично могу попытаться предугадать и рассчитать процессы, свойственные природе. Но логику и график попусков, реальные даты выхода на сезонные меженные показатели я со 100% уверенностью просто не знаю. А они как раз и решают.
Но даже приблизительные прогнозы говорят о том, что хороших новостей для волгоградцев нет: мошка с нами надолго.
— Позволяя себе определенные допуски, можно предположить, что нарастание численности и активности мошки будет продолжаться до 15 июня. Потом — определенное «плато», когда жара и обилие этих кровососов создадут особо «приятные» условия для сборщиков клубники, рыбаков, туристов, малышей, аллергиков и просто людей с чувствительной кожей. А к концу 20-х чисел начнется постепенное незаметное уменьшение численности, — считает ученый.
То есть весь первый месяц лета жителям и гостям города не остается ничего иного, как обливаться средствами от мошки или не выходить из помещений. Просить пощады у природы не стоит.
— К этому моменту мы уже привыкнем, пропитаемся ванилью. К концу месяца вдруг выяснится, что мошки уже почти и не осталось — так, десяток-другой прилетит в пойме на запах вкусного городского тела — и все. Но это только если события будут развиваться равномерно, без каких-то антропогенных или климатических катаклизмов, — уточняет Николай.