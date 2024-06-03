Для тех, кому за 40: названа самая полезная для сердца каша

Независимо от того, как вы предпочитаете ее приготовить, овсяная каша является превосходным источником питательных веществ и важным компонентом здорового питания, особенно для тех, кому за 40. Попробуйте включить ее в свой рацион и почувствуйте, как ваше сердце благодарит вас за это.