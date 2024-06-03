В Нижнем Тагиле скончался тренер по баскетболу

Печальное известие получили воспитанники баскетбольного клуба «Старый соболь» в Нижнем Тагиле. Сообщается, что умер тренер и баскетбольный арбитр Павел Голованенко. Информацию об этом сообщает спортивная школа в соцсетях 3 июня.
— Скоропостижно ушел из жизни тренер-преподаватель нашей школы Павел Голованенко. Ему был всего 31 год. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Павла Викторовича, — сказано в сообщении.
Федерация баскетбола Свердловской области на официальном сайте сообщала о проблемах со здоровьем тренера. Так, уточняется, что ранее Павел Голованенко был в реанимации.
— Тренер находится в очень тяжелом состоянии, после перенесенного инсульта (кровоизлияние в мозг). Это произошло во время выезда на соревнования в Пермь, — сообщает региональная федерация.
В соцсетях подписчики выражают соболезнования в адрес семьи Павла Голованенко.