В Уфе следователи изучат жалобы на полуголый наряд Ольги Бузовой

Напомним, певица выступила на опер-эйре VK-Fest в честь Дня защиты детей и исполнила самые популярные хиты. Однако гостей праздника возмутил откровенный наряд артистки. Одним из первых возмущение выразил депутат госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. При этом одни комментаторы его публикации в соцсетях возмущены откровенным купальником Бузовой, а другие отмечают, что она не единственная артистка на отечественной эстраде, которая выступает в подобном виде.