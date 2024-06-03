В Уфе следователи изучат жалобы на полуголый наряд Ольги Бузовой

Скандальная история с выступлением Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе получила продолжение. Жалобы возмущенных зрителей поступили в следственный комитет, которому теперь предстоит разобраться в ситуации.
Так, местная жительница обратилась к правоохранителям через соцсети следственного комитета, потребовав провести проверку по факту «Голой вечеринки-2». Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следкома Башкирии Евгений Каневский ответил, что факты приняты для изучения и дальнейшего решения в рамках полномочий ведомства.
Напомним, певица выступила на опер-эйре VK-Fest в честь Дня защиты детей и исполнила самые популярные хиты. Однако гостей праздника возмутил откровенный наряд артистки. Одним из первых возмущение выразил депутат госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. При этом одни комментаторы его публикации в соцсетях возмущены откровенным купальником Бузовой, а другие отмечают, что она не единственная артистка на отечественной эстраде, которая выступает в подобном виде.