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В Уфе следователи изучат жалобы на полуголый наряд Ольги Бузовой

Скандальная история с выступлением Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе получила продолжение.

Источник: МК.RU Уфа

Скандальная история с выступлением Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе получила продолжение. Жалобы возмущенных зрителей поступили в следственный комитет, которому теперь предстоит разобраться в ситуации.

Так, местная жительница обратилась к правоохранителям через соцсети следственного комитета, потребовав провести проверку по факту «Голой вечеринки-2». Старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следкома Башкирии Евгений Каневский ответил, что факты приняты для изучения и дальнейшего решения в рамках полномочий ведомства.

Напомним, певица выступила на опер-эйре VK-Fest в честь Дня защиты детей и исполнила самые популярные хиты. Однако гостей праздника возмутил откровенный наряд артистки. Одним из первых возмущение выразил депутат госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. При этом одни комментаторы его публикации в соцсетях возмущены откровенным купальником Бузовой, а другие отмечают, что она не единственная артистка на отечественной эстраде, которая выступает в подобном виде.