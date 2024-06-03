Шикарное красное платье и объятия с Леоном Кемстачем: Камила Валиева стала ведущей фестиваля в Петербурге и от волнения забывала слова

После того, как Камиле Валиевой закрыли все дороги в спорт, она решила попробовать себя в новом амплуа. Олимпийская чемпионка пошла по стопам Алины Загитовой и стала ведущей. Девушке доверили вести фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.1» в Петербурге, который прошел в воскресенье, 2 июня.
К слову, это был один из первых публичных выходов 18-летней фигуристки. Незадолго до этого она появилась на своем последнем звонке, удивив новой прической. Вместо длинных прямых русых волос — каре до плеч с белыми прядями.
А в Петербурге на «Петровских ассамблеях» вышла на сцену в облегающем красном платье с огромным бантом, который распадается на плечах. Фигура девушки за последнее время явно приобрела более женственные формы.
— Я очень волнуюсь. Но это нормально, — призналась нам Камила.
— Есть какой-то прием, чтобы меньше переживать?
— Очень простой: на четыре вдох, на четыре выдох. Хорошо успокаивает!
В этом году Валиева оканчивает школу. Говорит, что к ЕГЭ готовится днями и ночами.
— Я даже забыла про свой выпускной. Думать о том, как нарядиться, не получается. Вот это красное платье, что сейчас на мне, и надену. Уходит много сил и времени на подготовку к экзаменам, я занимаюсь с репетиторами. Остается мало времени до 19 июня. Шпаргалки писать не буду, держу все знания в голове.
Быть в роли ведущей для Валиевой — новый опыт. Организаторы мероприятия рассказали — выбрали ее, потому что она в последние пару лет стала кумиром молодежи и настоящим примером выдержки. Сама же Камила признается, что давно мечтала попробовать свои силы в новом для себя амплуа, да и вообще сняться в кино.
Когда новоиспеченная ведущая вышла на сцену под ручку с 15-летним Леоном Кемстачем (сыграл Пальто в сериале «Слова Пацана»), публика разразилась аплодисментами. Но фигуристка так волновалась, что забыла слова и слегка запиналась. Объявив первых артистов, ушла повторять сценарий, утаившись под сценой. Время от времени Кемстач подбадривал соведущую и дружески приобнимал. И к концу вечера она чувствовала себя также уверено на сцене, как и на льду.