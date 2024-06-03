Шикарное красное платье и объятия с Леоном Кемстачем: Камила Валиева стала ведущей фестиваля в Петербурге и от волнения забывала слова

— Я даже забыла про свой выпускной. Думать о том, как нарядиться, не получается. Вот это красное платье, что сейчас на мне, и надену. Уходит много сил и времени на подготовку к экзаменам, я занимаюсь с репетиторами. Остается мало времени до 19 июня. Шпаргалки писать не буду, держу все знания в голове.